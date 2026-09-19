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TRÂNSITO

Batida entre Strada e carreta mobiliza bombeiros para conter vazamento de gasolina em Apucarana

Colisão ocorreu na tarde deste sábado (19), em curva entre Distrito de Pirapó e Caixa de São Pedro

Escrito por Da Redação
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Batida entre Strada e carreta mobiliza bombeiros para conter vazamento de gasolina em Apucarana
Autor Foto: TNONLINE/arquivo

Uma colisão envolvendo uma Fiat Strada e uma carreta resultou em vazamento de combustível na tarde deste sábado (19), na Rua Erwin Schindler, localizada nas proximidades da Fazenda Ubatuba, trecho que liga os distritos de Pirapó e Caixa de São Pedro. O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PM0 foram acionados, contudo, apesar do impacto, o condutor e o passageiro da picape saíram ilesos.

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Sem a necessidade de resgate de vítimas, a prioridade das equipes tornou-se a contenção de um vazamento de gasolina vindo do tanque da carreta, que foi diretamente atingido na batida. Os bombeiros realizaram os procedimentos de segurança para estancar o líquido, permitindo que o motorista do caminhão pudesse conduzir o veículo até um posto próximo.

As causas do acidente devem ser apuradas.

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Apucarana CARRETA colisão Corpo de Bombeiros Fiat Strada Segurança Viária vazamento de combustível
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