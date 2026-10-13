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TRÂNSITO

Batida entre motos deixa entregadores feridos em Apucarana (PR)

Colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Minas Gerais; equipes de socorro foram mobilizadas para o atendimento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Batida entre motos deixa entregadores feridos em Apucarana (PR)
Autor Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois homens feridos na noite desta terça-feira (13), no bairro Jardim Trabalhista, em Apucarana (PR). As vítimas são dois entregadores de aplicativo.

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A ocorrência foi registrada no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Rua Esmeralda. De acordo com as informações apuradas no local, duas motos, ambas do modelo Honda Titan, sendo uma de 125 e a outra de 150 cilindradas, acabaram colidindo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro aos dois homens. Um dos motociclistas reclamava de dores na região da nuca durante o atendimento dos bombeiros e precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O segundo entregador envolvido na batida recebeu os primeiros socorros da equipe do Samu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.

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acidente de moto Apucarana Corpo de Bombeiros entregadores de aplicativo Samu Segurança no Trânsito
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