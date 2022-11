Batida entre moto e caminhão deixa jovem ferida em Apucarana

Da Redação

Uma jovem, de 26 anos, precisou ser levada para o Hospital da Providência, pois sofreu suspeita de fratura na perna ao se envolver em um acidente. A colisão contra um caminhão aconteceu na Rua Ouro Branco, esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, próximo do Colégio São José, em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (16/11).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a motociclista. As causas da batida serão apuradas, a princípio, de acordo com testemunhas, o motorista realizou uma conversão e então aconteceu a batida. O condutor não ficou ferido.

Caminhão é flagrado na contramão da BR-369, em Apucarana

Um caminhão foi flagrado por um motorista na noite desta segunda-feira (14), por volta das 19h10, transitando na contramão da BR-369, em Apucarana, no norte do Paraná.

O caso aconteceu próximo ao "Bonezão", na pista do sentido Arapongas para Apucarana. A princípio, o condutor do caminhão estava no Contorno Norte e se perdeu, entrando na contramão da rodovia.





