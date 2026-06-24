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ACIDENTE NO JD APUCARANA

Batida entre dois carros e uma moto deixa duas vítimas em Apucarana

O acidente envolveu um Chevrolet Kadett, um Ford Ka e uma motocicleta próximo ao Max Atacadista

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 20:14:26 Editado em 24.06.2026, 20:14:19
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Batida entre dois carros e uma moto deixa duas vítimas em Apucarana
Autor A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência no local - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo dois carros e uma moto na Avenida Minas Gerais, no semáforo próximo ao Max Atacadista, no Jardim Apucarana, na noite desta quarta-feira (24), em Apucarana (PR).

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O acidente envolveu um Chevrolet Kadett, um Ford Ka e uma motocicleta. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

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Uma vítima, ocupante do Ford Ka, foi socorrida pelo Siate e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico. Já o ocupante da motocicleta foi socorrido pelo Samu e levado para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência no local. As causas do acidente serão apuradas.

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