Batida entre dois carros e uma moto deixa duas vítimas em Apucarana

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo dois carros e uma moto na Avenida Minas Gerais, no semáforo próximo ao Max Atacadista, no Jardim Apucarana, na noite desta quarta-feira (24), em Apucarana (PR).



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O acidente envolveu um Chevrolet Kadett, um Ford Ka e uma motocicleta. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

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Uma vítima, ocupante do Ford Ka, foi socorrida pelo Siate e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico. Já o ocupante da motocicleta foi socorrido pelo Samu e levado para atendimento médico.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência no local. As causas do acidente serão apuradas.