Batida entre carros trava trânsito em cruzamento com linha férrea em Apucarana

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou danos materiais na tarde desta terça-feira (25), por volta das 13h, em Apucarana. A colisão ocorreu em um cruzamento com a linha férrea na Rua Deolino Massambani e mobilizando populares que passavam pelo local.

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O impacto causou estragos no Fiat Palio envolvido na batida, que ficou com a lataria amassada, o farol quebrado e o pneu estourado. O outro veículo envolvido não estava mais no local. As causas exatas da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.

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Apesar do forte impacto e dos prejuízos materiais, o condutor do Palio não sofreu ferimentos. Para evitar o bloqueio total do trânsito na região, populares que trabalhavam nas proximidades prestaram auxílio utilizando uma empilhadeira para remover o carro do meio do tráfego.

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Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline



