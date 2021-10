Batida entre carros deixa três feridos; motorista foi preso

Da Redação

Um acidente de trânsito entre Fiat/Palio e um GM/Monza, foi registrado na noite deste sábado (02), no Jardim Pôr do Sol em Apucarana e deixou três pessoas feridas.

O Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as três vitimas. Um menino de 8 anos que teve ferimentos moderados. A adolescente de 12 anos e uma mulher de 33 anos sofreram ferimentos leves. Os três foram socorridos pelo e encaminhados para a UPA.

O condutor do Palio se evadiu do local, permanecendo só o motorista do Monza um homem de 48 anos, que foi preso após teste de estilométrico aferido o valor de 0,96mg/l valor considerado de 0,88mg/l constatar que ele estava embriagado.

O homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.