Batida entre carro e moto deixa dois feridos na Vila Nova

Vítimas de 37 e 24 anos sofreram escoriações e foram encaminhadas à UPA

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (11) na Rua Ari Barroso, na Vila Nova, em Apucarana. As vítimas são um homem de 37 anos e uma mulher de 24. Ambos sofreram escoriações.

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O socorro foi prestado pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Após os primeiros socorros, os dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



