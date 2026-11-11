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Batida entre carro e moto deixa dois feridos na Vila Nova

Vítimas de 37 e 24 anos sofreram escoriações e foram encaminhadas à UPA

Escrito por Da Redação
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Batida entre carro e moto deixa dois feridos na Vila Nova
Autor A colisão mobilizou uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) - Foto: TNOnline

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (11) na Rua Ari Barroso, na Vila Nova, em Apucarana. As vítimas são um homem de 37 anos e uma mulher de 24. Ambos sofreram escoriações.

-LEIA MAIS: Polícia Civil incinera 6,8 toneladas de maconha em Apucarana

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O socorro foi prestado pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Após os primeiros socorros, os dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).


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acidente de transito Apucarana motocicleta e carro socorro emergencial Vila Nova
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