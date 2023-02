Batida entre carro e moto deixa dois feridos em Apucarana

Da Redação

As causas do acidente serão apuradas

Duas pessoas ficaram feridas após acidente na Rua Paulo Santos Gomes, na região do Residencial Jaçanã, em Apucarana. A colisão aconteceu por volta das 7h40 desta sexta-feira (24). Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados.

De acordo com os Bombeiros, o condutor da moto machucou o pescoço, dorso e joelho, porém, ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Já o motorista do Renault Scenic, foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital da Providência, com alguns ferimentos no rosto. Testemunhas contaram para a reportagem que o condutor do carro mora bem na rua que aconteceu o acidente, que ele havia levado as crianças para escola e estava retornando para a residência.

A moto atingiu a lateral do carro. A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência.

