Da Redação

Um acidente entre um Gol e um caminhão basculante foi registrado na manhã desta segunda-feira (8), em Apucarana. A batida aconteceu por volta das 7h30, na Avenida Munhoz da Rocha, no centro do Município.

A porta do carro ficou bastante danificada, quase foi arrancada. A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a ocorrência e controlou o trânsito que ficou complicado no local.

A condutora do Gol, de 29 anos, não ficou ferida. O caminhão iria recolher uma caçamba e aconteceu a batida. No carro estava também uma passageira e as duas estavam indo trabalhar.

VEJA:

Batida entre carro e caminhão é registrada em Apucarana - Vídeo por: Reprodução