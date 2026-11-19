Ciclista passava por uma rotatória quando foi atingido por um Volkswagen Fox conduzido por uma mulher

Um homem ficou ferido após ser atingido por um carro enquanto conduzia uma bicicleta no final da tarde desta quinta-feira (19/11) em Apucarana (PR). O acidente ocorreu próximo ao prédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí (Cisvir), na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana.

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O ciclista passava por uma rotatória quando foi atingido por um Volkswagen Fox conduzido por uma mulher. A motorista parou no local para prestar socorro e acionou o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

Os bombeiros do Siarte atenderam o ciclista e constataram contusões nos membros inferiores esquerdos e escoriações. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para avaliação médica.

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