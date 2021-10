Da Redação

Na manhã desta terça-feira (26), aconteceu uma instrução no 10º Batalhão de Polícia Militar com sede em Apucarana, envolvendo o Batalhão de Operações Aéreas e Canis da área do 2°CRPM.

continua após publicidade .

Participaram do treinamento equipes do Canil de Arapongas, Londrina e Apucarana. O objetivo da instrução é treinar o embarque e desembarque dos policiais e cães da aeronave.

Ainda de acordo com a polícia, o treinamento é voltado para a localização de pessoas desaparecidas ou perdidas em locais de difícil acesso. ASSISTA:

continua após publicidade .

Batalhão de Operações Aéreas realiza instrução no 10º BPM - Vídeo por: Reprodução









continua após publicidade .