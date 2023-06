Basquetebol Feminino de Apucarana conquista torneio em Foz do Iguaçu

Ao derrotar as agremiações das cidades de Toledo, Irati e Foz do Iguaçu, a Seleção de Basquetebol Feminino de Apucarana conquistou nesse final de semana o título da 1ª edição do Torneio Cataratas pela categoria master, em competição que foi realizada em Foz do Iguaçu. O time apucaranense competiu com apoio do Conselho Municipal de Esportes.

Na partida de estreia do torneio estadual contra o Toledo, a equipe de Apucarana, dirigida pela treinadora Siboney Pedroso, abriu grande vantagem desde o início do jogo, ampliando o marcador e chegando a vitória elástica de 65 a 31. A ala/pivô Gisele Aguiar foi à cestinha do confronto, anotando 19 pontos.

No segundo jogo da competição o time de Apucarana iniciou bem, com um primeiro quarto impecável, fazendo 26 a 6. A equipe adversária de Irati melhorou o seu jogo ofensivo nos quartos seguintes, mas não foi o suficiente para impedir nova vitória de Apucarana por 51 a 32, com a atleta Ana Paula sendo a cestinha, marcando 24 pontos.

No terceiro e último confronto, as equipes de Apucarana e Foz do Iguaçu chegaram invictas. Depois de um primeiro quarto nervoso com os dois times errando muito, Apucarana foi demonstrando mais regularidade, vencendo o primeiro tempo por 18 a 11. Nos dois quartos seguintes a partida seguiu equilibrada, com melhor aproveitamento de Apucarana. Lideradas por Geisa Piacentini, que anotou 17 pontos, a equipe apucaranense venceu por 47 a 34, conquistando o torneio de forma invicta.

Jogaram e pontuaram por Apucarana as atletas Cristina Marcelino (5), Larissa Ramos (17), Geisa Piacentini (38), Gisele Aguiar (33), Patrícia Assunção (14), Lourdes da Cruz (2), Vanessa Rebelato (8), Ana Paula (41) e Karen Hoeldtke (5). Ana Paula recebeu o troféu de cestinha do torneio, marcando 41 pontos.

Destaque do time na final do torneio, Geisa Piacentini comemorou a conquista estadual. “O time mostrou muita força e união em momentos difíceis das três partidas. Apesar do placar com poucos pontos na grande decisão, tivemos muita competência na marcação, o que acabou criando muitas dificuldades para Foz do Iguaçu”, frisa Geisa.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, enalteceu a campanha do time. “As jogadoras apucaranenses realizaram uma grande campanha nesse final de semana e estão de parabéns pela conquista em Foz do Iguaçu, com a equipe contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca Tom Barros.

HANDEBOL – A equipe masculina adulta da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) encerrou nesse final de semana no município de Santa Helena (Oeste do Estado), a sua participação no Campeonato Paranaense da Série Bronze. O time terminou em sétimo lugar no Grupo A, com seis pontos. Na terceira etapa, os apucaranenses perderam para as equipes da Sociedade Thalia, de Curitiba, Matelândia e Arapongas.

