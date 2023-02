Barraco: mulheres “saem no braço” por causa de homem, na Vila Reis

Da Redação

Segundo o solicitante, duas mulheres estariam se agredindo por conta de ciúmes

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde desta segunda-feira, 20, para atender a uma ocorrência em uma fazenda no Distrito de Vila Reis, em Apucarana. Segundo o solicitante, duas mulheres estariam se agredindo por conta de ciúmes.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe policial foi recebida pelo homem, que contou que estava na residência com sua ex-mulher, quando apareceu no quintal uma outra mulher com quem afirmou ter “ficado” três vezes. Segundo ele, ela chegou alterada e querendo tirar satisfação sobre o que estaria ocorrendo e nesse momento, pegou um pedaço de madeira, e partiu para cima do veículo da ex. Ela por sua vez, entrou em luta corporal com a “ficante”, tomou o pedaço de madeira de sua mão e bateu no rosto da mulher, causando ferimento na testa.

Segundo a PM, a mulher ferida precisou de atendimento médico e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As outras partes foram encaminhadas para a delegacia de Apucarana, onde prestaram esclarecimentos.

