Barracão fica destruído após incêndio em Apucarana; veja

Na madrugada desta segunda-feira (31), um incêndio atingiu um barracão, que a princípio seria uma empresa de silk (serigrafia), localizado na Rua Lapa, esquina com a Rua Noboru Fukushima, em Apucarana. A edificação ficou totalmente destruída com as chamas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 3h50, a ocorrência continua em andamento e a equipe permanece no local. O fogo já foi controlado, e as equipes realizam o resfriamento da edificação.

Ainda de acordo com os bombeiros, a causa do incêndio não foi identificada e deve ser investigada. A princípio, o fogo começou nos fundos do barracão.

No local havia vários rolos de tecido, além de uma moto. Tudo foi consumido pelas chamas.