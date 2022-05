“Barra Funda” recebe nova iluminação pública em Apucarana

Da Redação

Nesta segunda-feira (02), o bairro "Barra Funda", em Apucarana, começou a receber serviços de modernização do sistema de iluminação pública. Os trabalhos, que consistem na troca das luminárias antigas por novas em tecnologia LED, tiveram início pela Rua São Jerônimo, nas proximidades do paço municipal.

De acordo com o prefeito Júnior da Femac, que esteve vistoriando a execução do serviço, serão substituídos 122 pontos de iluminação em todo o bairro. “Esta benfeitoria integra a nova etapa de modernização do sistema, que engloba a substituição de 4.105 luminárias antigas por novas em LED em um investimento público na ordem de R$6,78 milhões. Iniciamos por este bairro histórico, que sustenta desde sua origem grande vocação econômica, e vamos chegar a outros 11 bairros, três distritos, parques industriais, avenidas, estradas, Vila Rural Nova Ukrânia, entre outras regiões”, revela o prefeito Júnior da Femac, salientando que os recursos são oriundos da Cosip – Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública.



Ele assinala que o investimento licitado é a continuidade de um “projeto de cidade” que teve início com o ex-prefeito Beto Preto. “Em 2016 foram modernizados 5 mil pontos de iluminação pública com a instalação de lâmpadas mais modernas e eficientes. No início do ano passado, já dentro de minha gestão, foi concluída uma segunda etapa com a modernização de outros 5,5 mil pontos e agora seguimos com este novo projeto, que vai substituir outras 4.105 luminárias por novas em LED”, contextualiza o prefeito.

O contrato em vigência também contempla a execução de um grande projeto de iluminação da saída para Londrina, com a implantação de postes com iluminação LED no canteiro central e nas avenidas marginais, como a Zilda Seixas Amaral e Francisco Kitano, em trecho da Avenida Brasil (BR-369) até a divisa com Arapongas, além de um sistema exclusivo de iluminação para os 2,7 quilômetros de extensão da Ciclovia Irmo Celso Vidor, entre o Monumento ao Boné (Bonezão) e Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar). “Essa frente de trabalho vai mostrar para todo o Paraná um pouco da Apucarana que nós acreditamos e que estamos construindo desde o ano de 2013. Um projeto à altura do que a cidade merece”, conclui o prefeito.

A responsável pelos serviços de modernização da iluminação pública é a empresa de engenharia especializada Samar Iluminação e Engenharia Ltda, de Curitiba, vencedora da licitação. O prazo para execução dos serviços é de 12 meses.

Para conferir os locais da cidade de Apucarana que serão atendidos com a modernização das luminárias LED, acesse o site da Prefeitura.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.