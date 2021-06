Bar que atendia clientes a portas fechadas é denunciado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste sábado (05), por volta das 23h30, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana atendeu a denúncias e confirmou aglomeração de pessoas dentro de um bar, no Núcleo Afonso Alves de Camargo.

Segundo a GCM, o estabelecimento estava de portas fechadas com os clientes consumindo em seu interior. Os agentes orientaram o proprietário quanto às normas do Decreto Municipal e os frequentadores do bar foram advertidos a irem para casa.