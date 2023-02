Bar é fechado por falta de alvará durante 'Operação AIFU' em Apucarana

Da Redação

Uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) foi realizada na noite de sexta-feira (3), em Apucarana. Diversas lanchonete e bares foram fiscalizados e pessoas abordadas. Um estabelecimento foi fechado por não ter alvará de funcionamento.

A operação, que contou com equipes da Polícia Militar (PM), Guarda Civil Municipal (GCM), Bombeiros, da vigilância sanitária da prefeitura e conselho tutelar, começou por volta das 20h. Bares e lanchonetes que ficam na Rua Dr. Oswaldo Cruz, na Vila Agari e nos bairros da cidade, foram fiscalizados.

Uma equipe da prefeitura notificou e fechou um bar, pois o local estava sem alvará de funcionamento. No local foram abordadas 12 pessoas. O dono foi orientado e deve providenciar toda a documentação necessária.

As equipes de fiscalização da prefeitura e dos Bombeiros, realizaram uma advertência em outro bar, por causa do som no local. 11 pessoas estavam no comércio e nada de ilícito foi encontrado com elas.

Em um outro estabelecimento, foram abordadas 12 pessoas e foi realizado uma notificação ao responsável sobre a renovação do alvará de funcionamento. A PM informou que as operações são para proporcionar mais segurança.

Outros locais foram fiscalizados, mas nada de irregular foi identificado.

