“Bank's 90’ Sessions” reúne mais de 100 participantes no Lagoão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O “Bank’s 90’s Sessions”, realizado neste sábado (04), teve ainda o apoio da União dos Skatistas

Foi realizado neste sábado (04), no Complexo Esportivo Lagoão, com a participação de atletas de Apucarana e da região, o “Bank's 90’ Sessions”, evento disputado pelas modalidades de Skate e BMX. Aberto ao público, o evento também teve apresentações do grupo The Point, de maracatu cabinda, guerrilha dub e do Dj Fubá.

continua após publicidade .

De acordo com o skatista Rogério Lopes, o Febem, um dos coordenadores, mais de 100 atletas participaram nas modalidades de skate e de BMX. “Tivemos competidores de Apucarana, Marilândia do Sul, Rolândia, Londrina e Maringá, com o skate contando com atletas nas categorias iniciante, amador e olds”, frisou Febem.

LEIA MAIS: Rayssa Leal vence mundial de skate street nos Emirados Árabes

continua após publicidade .

Na categoria iniciante o campeão foi Evandro Martins, de Apucarana. Carlos Bueno, de Maringá, obteve a primeira colocação na categoria amador. O também apucaranense Wellington Marcus ficou em primeiro lugar na categoria olds, enquanto Teodoro Theo, de Apucarana, subiu no lugar mais alto do pódio na competição de BMX. “Foi uma competição de bom nível técnico e que reuniu atletas de toda a região”, destacou Febem.

“Foi mais um evento realizado com sucesso no Lagoão e que teve todo o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

O “Bank’s 90’s Sessions”, realizado neste sábado (04), teve ainda o apoio da União dos Skatistas de Apucarana e de várias empresas do município.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News