Bandidos roubam carro no Jaboti, mas são pegos pela PM em Arapongas

Três criminosos, um deles portando uma arma de fogo, roubaram um carro, modelo Peugeot 308, durante a madrugada desta quinta-feira (28) em Apucarana, mas foram pegos pela Polícia Militar (PM), em Arapongas, horas depois.

Segundo a PM, os agentes foram parados pelas vítimas do roubo durante um patrulhamento na Avenida Jaboti. O grupo afirmou que foi parado por três assaltantes, sendo um deles com uma arma de fogo na cintura. Os criminosos teriam fugido com o carro, indo sentido ao Residencial Interlagos.

Horas depois, uma equipe da PM avistou o carro próximo ao Núcleo Habitacional Afonso Camargo, em deslocamento rumo a Arapongas. Os agentes então acompanharam os suspeitos, que não obedeceram a ordem de parada.

Já na Avenida Maracanã, em Arapongas, os suspeitos foram parados por outras viaturas da PM daquela cidade. Os criminosos desceram do carro e tentaram correr a pé, mas foram parados, segundo a PM. Eles foram encaminhados para a delegacia de Apucarana.

