Bandidos roubam carro e levam mulher como refém em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Uma mulher foi rendida por dois ladrões no início da tarde desta terça-feira (8) no Bairro 28 de Janeiro em Apucarana.

Um assaltante estava armado com pistola, os dois usavam máscara branca de proteção individual. Eles roubaram o veículo Ford/ KA preto placas EJS-3145, a vítima estava dentro do carro quando o crime aconteceu.

Os suspeitos andaram com a mulher pelas ruas da cidade até libera-la no Jardim Ponta Grossa. Em seguida fugiram com o veículo, bolsa e celular da vítima.

A Polícia Militar foi chamada e a mulher registrou um boletim de ocorrência. A equipe realizou buscas na região, mas os bandidos não foram localizados.