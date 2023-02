Bandidos rendem morador e roubam residência no Correia de Freitas

Da Redação

Pelo menos seis pessoas armadas abordaram o homem na entrada de casa

Um homem de 33 anos foi vítima de roubo agravado na noite desta segunda-feira, 20, em uma propriedade rural no Correia de Freitas, em Apucarana. Pelo menos seis pessoas armadas, incluindo cinco homens e uma mulher, abordaram o homem na entrada de casa e levaram vários objetos, além de um veículo.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima contou que chegou na residência, por volta das 22h e foi rendido por seis pessoas, sendo cinco homens e uma mulher, e notou que eles estariam com armas de fogo. O grupo deu voz de assalto e entrou na residência, amarrando o morador com as mãos para trás e roubaram vários objetos como ferramentas, eletrodomésticos, notebook e utensílios domésticos, além do veículo Fiat/Strada.

fonte: Reprodução / Redes sociais

Após o roubo, o grupo fugiu. A polícia realizou patrulhamentos, mas ninguém foi encontrado.



