Bandidos levam celular e objetos de ouro de mestre de obras

Da Redação

Um mestre de obras foi assaltado na manhã desta quarta-feira (26), quando chegava para trabalhar em uma construção localizada na Rua Jair Fidelis Marques, no Jardim Marissol, em Apucarana.

Segundo a Polícia Militar (PM), no momento que a vítima desceu do carro no local citado, os dois homens com capacetes apareceram em uma motocicleta sem placa e deram voz de assalto.

Os bandidos, conforme a PM, levaram o celular do trabalhador, um Samsung, além de uma pulseira e uma corrente de ouro.

A vítima foi orientada pelos policiais. A equipe faz patrulhamento na região para tentar encontrar os autores e os objetos roubados.