Da Redação

Bandidos levam 15 metros de fios de barracão em Apucarana

A Polícia Militar (PM) foi acionada neste domingo (13) pelo dono de um barracão localizado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, que informou que o local foi furtado.



No local, a vítima relatou aos policiais que o relógio de energia elétrica do estabelecimento tinha sido levado e do poste onde ficava localizado, foram levados aproximadamente 15 metros de fios.

A equipe tentou encontrar os responsáveis pelo furto, mas ninguém foi localizado até o momento. O proprietário foi orientado pelos policiais.