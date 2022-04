Da Redação

Bandidos invadem sítio de Apucarana e rendem pai e filha

Pai e filha, de 53 e 9 anos, moradores da zona rural de Apucarana, passaram por momentos de terror durante a madrugada deste domingo (20), por volta das 3h20, quando dois ladrões invadiram o sítio onde moram na Estrada do Xaxim, nas proximidades do trevo do Parque da Raposa. Os dois estavam em casa, quando foram surpreendidos pelos homens armados com revólver e facão.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), o homem foi amarrado pelos bandidos, que levaram do local R$ 200, uma televisão, uma serra elétrica, uma peça de roupa, um utensílios domésticos, um micro-ondas, fios, três cartões de banco, uma furadeira, dois botijões de gás, além de outros objetos pessoais.

Quem acionou a PM foi o filho mais velho da vítima. De acordo com o boletim, o homem foi amarrado e a filha, de apenas 9 anos, conseguiu tirar a corda de seus braços. Em seguida, os bandidos fugiram em um Fiat Strada Working. As vítimas foram orientadas.