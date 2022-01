Bandidos invadem loja de informática com carro em Apucarana

Da Redação

Em uma ação ousada, dois bandidos invadiram com um carro uma loja de informática de Apucarana, localizada na Rua Professor João Cândido Ferreira, com a Rua Doutor Munhoz da Rocha, área central da cidade, na madrugada desta terça-feira (11). Os ladrões utilizaram um Fiat/Uno azul, furtado horas antes em Jandaia do Sul, para arrastar a grade de segurança, quebrar o vidro e levar objetos.

No total, conforme o boletim da Polícia Militar (PM), foram furtados 10 celulares, dois monitores e dois CPUs. O crime foi registrado pela Polícia Militar (PM), por volta da 1 hora da manhã, quando um vizinho do estabelecimento acionou a equipe, após ver a ação dos criminosos.

Ao chegar no local, os policiais conversaram com a testemunha que viu os ladrões chegarem na loja e invadir o local com o veículo, arremessando uma das portas de vidro.

Ainda conforme a testemunha, os dois homens desceram do carro, entraram no estabelecimento e saíram com os objetos e com o veículo. A proprietária da loja, uma mulher, de 41 anos, foi chamada e conseguiu as imagens da câmera de segurança. Até o momento ninguém foi preso, nem os objetos recuperados. No entanto, o veículo foi recuperado e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

