Da Redação

Bandidos invadem loja de colchões em Apucarana

Uma loja de colchões localizada no centro de Apucarana foi alvo de bandidos na madrugada de domingo (3). A Polícia Militar (PM) foi até o local e constatou que a porta de vidro estava entreaberta e danificada.



Ao conversar com um funcionário do estabelecimento, a equipe foi informada que uma televisão tinha sido furtada e tentou conversar com o dono do local, mas ele não foi localizado.

A PM instruiu o solicitante a informar o proprietário para que ele procure a 17ª Subdivisão Policial (SDP) posteriormente.