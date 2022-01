Da Redação

Bandidos invadem casa de Apucarana; PM é acionada

Uma casa localizada no Recanto Novo Mundo, em Apucarana, foi alvo de bandidos nesta terça-feira (26). A Polícia Militar (PM) foi acionada pela dona da residência, que informou que saiu do local por volta das 8 horas e ao retornar, por volta das 12 horas, percebeu que o cadeado do portão e da porta da frente estavam arrombados.

continua após publicidade .

De acordo com a vítima, foram levados dois botijões de gás de 13 quilos, uma TV de 43' e um celular A20 S, da marca Samsung. Segundo informações de testemunhas, um VW Gol branco, com rodas esportivas e escapamento aberto nas proximidades da residência.

Diante dos fatos, a mulher foi orientada. Os objetos e os autores, conforme o boletim, ainda não foram localizados pelos policiais.