Bandidos furtam relógios e picanha em Apucarana; Rotam prende dois

O crime aconteceu na Rua Cornélio Kloster, no Jardim Interlagos.

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) prendeu dois homens, de 42 e 53 anos, na noite desta sexta-feira (16) na Rua Cornélio Kloster, no Jardim Interlagos, em Apucarana, no Norte do Paraná.

Conforme o boletim de ocorrência, um dos bandidos, o de 42 anos, arrombou uma janela e uma porta de uma residência e furtou vários objetos da casa. Do imóvel foram levados diversos relógios, joias, microfones, alimentos e dinheiro. Dentre as comidas, estava uma peça de picanha.

A equipe realizou patrulhamento pela região e, na Rua Delmo Luís Ribeiro, flagrou dois suspeitos. Um deles estava com uma mochila nas costas e correu para uma casa; o outro conseguiu fugir pulando o muro dos fundos da residência. Com o homem abordado foi encontrado uma caixa com os relógios furtados.

No entanto, durante a abordagem, a Rotam recebeu denúncias de que o outro suspeito, que havia fugido pelo muro, estaria em um bar no mesmo bairro. Os policiais foram até o local também prenderam o bandido.

Os microfones da marca Shure SM58 e outro Boya, ainda não foram localizados. Informações podem ser repassadas através do 190.

Foto por TNOnline O furto foi registrado na noite desta sexta-feira

