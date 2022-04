Da Redação

Bandidos furtam ar condicionado de clínica de Apucarana

Uma clínica localizada no centro de Apucarana foi alvo de bandidos na madrugada deste sábado (9). De acordo com a Polícia Militar (PM), o ar condicionado do estabelecimento foi levado durante a ação. A equipe foi acionada pela pessoa que mora na parte superior da clínica.

Ela contou que por volta das 6h20, deste domingo (10), ouviu barulhos de conversas. Ao verificar a situação, a equipe viu que o ar condicionado tinha sido levado. Testemunhas falaram para os policiais que viram dois homens carregando um objeto grande pela Avenida Minas Gerais, com a Rua Maracaí.

A PM foi até o endereço indicado, abordou dois suspeitos, mas nada de ilícito foi encontrado. A dupla foi liberada, de acordo com o boletim.