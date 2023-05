Bandidos encapuzados e armados invadem propriedade na Vila Reis

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta quinta-feira, 04, depois que três bandidos armados invadiram uma propriedade rural no distrito de Vila Reis, em Apucarana. Eles amarraram o caseiro e seus familiares e levaram diversos objetos.

De acordo com o boletim de ocorrências, o caseiro relatou aos policiais que três homens encapuzados e armados de revólver, invadiram a propriedade, dizendo que queriam o cofre e a arma calibre 12 do dono do rancho.

O caseiro então disse que não tinha como entrar na casa do dono, que não tinha chaves e que o dono não abre a porta noite. Ele e sua família foram amarrados e trancados no banheiro e os bandidos levaram alguns objetos, como câmeras digitais e aparelhos celulares.

A equipe policial, de posse da última localização do celular, tentou encontrar o aparelho, mas perdeu o sinal na estrada rural.

O caso está sob investigação.

