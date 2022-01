Da Redação

Bandidos arrombam e furtam empresa da Barra Funda

Uma empresa localizada no bairro Barra Funda, em Apucarana, foi alvo de ladrões neste sábado (29). Os bandidos, conforme o boletim, levaram R$ 300 e ainda arrombaram o telhado que dá acesso ao estabelecimento.

No local, a PM conversou com um dos funcionários. Ele disse que ao chegar no estabelecimento, se deparou com o telhado que dá acesso ao interior arrombado, assim como o cofre e as gavetas da mesa de atendimento também estavam danificados.



De acordo com o homem, foram levados R$ 300 em cédulas diversas. A vítima ainda disse aos policiais que o sistema estava fora do ar e assim que retornasse, faria o levantamento correto do quanto foi levado.

Conforme a PM, o local possui câmeras de filmagens, mas durante a confecção do boletim não foi possível acessar. O solicitante foi orientado.