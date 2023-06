Bandidos arrombam agência dos Correios e levam encomendas

Siga o TNOnline no Google News

Bandidos arrombaram a agência dos Correios, do Distrito do Pirapó, em Apucarana, neste domingo (11). Os criminosos levaram diversas encomendas que seriam entregues nesta semana aos moradores da localidade.

O supervisor da agência acionou a Polícia Militar (PM). Ele relatou que os criminosos estouraram a vidraça da porta da frente da unidade avançada dos Correios no distrito para praticar o furto. O supervisor não soube mensurar os objetos levados. A agência fica no antigo complexo ferroviário do Pirapó.

OUTRO FURTO

Outro furto foi registrado na Rua Tapuias, no Village das Cerejeiras, no domingo (11). A moradora denunciou o próprio filho, que levou de casa um aparelho de televisão. A mãe contou que o rapaz é usuário de drogas e iria trocar o televisor por entorpecentes. A equipe da PM orientou a vítima e realizou patrulhamento, mas o autor do furto não foi localizado.

