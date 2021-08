Da Redação

Bandidos armados tentam roubar farmácia em Apucarana

Uma farmácia localizada na Avenida Minas Gerais, de Apucarana, sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (11), quando a Polícia Militar foi acionada.

No local, a funcionária disse à PM que dois homens entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo, demonstrando ter um revólver. O entregador da farmácia informou à PM que acredita que conhece um dos autores e que pode ter o reconhecido e ter desistido do roubo.

Após patrulha, a PM não localizou os autores.