Bandidos armados assaltam bazar no Afonso Camargo

Da Redação

Assaltantes armados roubaram um bazar no Afonso Camargo

Um assalto a mão armada foi registrado nesta sexta-feira (13) em um bazar na Avenida Pinho Araucária, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, em Apucarana, norte do Paraná.

Segundo a Polícia Militar (PM), os criminosos renderam o proprietário do local e levaram dois celulares, perfumes, relógios e se evadiram com uma motocicleta.

A princípio, outras equipes policiais localizaram a motocicleta, com alerta de furto, na região do Jardim Por do Sol.

A polícia realiza buscas pela cidade e tenta identificar os bandidos.

Reportagem em atualização

