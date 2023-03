Bandido coloca faca no pescoço de criança durante roubo em Apucarana

Da Redação

O crime aconteceu na noite desta quarta

Um homem, que se passou por cliente de um bar, colocou uma faca no pescoço de um garoto, de 7 anos, neto da proprietária do local. A Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, foi chamada por volta das 22h22 desta quarta-feira (29).

A dona do bar, localizado no Jardim Iguatemi, contou que estava no estabelecimento com mais seis pessoas. O criminoso ficou no comércio por aproximadamente 40 minutos, tomando cerveja como um cliente.

A mulher disse ainda que, ao avisar que iria fechar o bar, o assaltante retirou uma faca que estava com ele, pegou a criança, colocou a faca no pescoço do menino e disse que era um roubo.

Desesperada, a avó arremessou um banco contra o ladrão. Ele largou a criança e saiu correndo. Apesar do susto, o menino não ficou ferido. A PM realizou buscas pelo bairro, porém, o criminoso não foi encontrado.

