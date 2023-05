Bandido arrasta mulher para casa abandonada; moradores pegam ladrão

Da Redação

A PM foi chamada e levou o bandido para a delegacia

Uma mulher, de 30 anos, moradora de Apucarana, no norte do Paraná, viveu momentos de tensão durante tentativa de roubo. A vítima foi arrastada para uma casa abandonada e ameaçada com uma pedra. Moradores do Jardim Colonial II perceberam o crime e correram atrás do bandido, que foi preso. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 21h30 desta terça-feira (16).

A mulher contou que estava descendo a Rua Salvador Usso, ao passar por uma mercearia, percebeu que um homem começou a segui-la. A moça ainda disse que tentou andar mais rápido, porém, ao chegar na Rua Tapuias, em frente de uma casa abandonada, o suspeito a segurou pelo braço.

A vítima caiu, sendo ameaçada com uma pedra. "Ele pressionou contra o meu rosto, falando para eu não gritar", relembra. Depois, ela foi arrastada para uma casa abandonada.

A mulher começou a gritar por socorro, então o bandido saiu correndo com a bolsa da vítima. Moradores do bairro ouviram os gritos e flagraram ele correndo pela rua.

Os moradores correram atrás dele, recuperaram a bolsa e o celular da vítima. As testemunhas seguraram o criminoso até a chegada da Polícia Militar. A equipe policial prendeu o homem, de 36 anos.

Acredita-se que o bandido iria violentar a mulher, que voltava para casa após um dia de trabalho.

