Bandido armado rouba carro de morador da Vila Reis

O bandido saiu de trás de um caminhão quando deu voz de assalto à vítima

Um morador da Vila Reis, um homem, de 33 anos, acionou a Polícia Militar (PM), de Apucarana, na noite desta sexta-feira (4), após ter o carro, um VW CrossFox, roubado por um ladrão armado na garagem de sua casa.

A vítima relatou aos policiais que chegou em casa e foi abordado por um homem armado com um revólver e que usava uma balaclava. Ele ainda disse que o bandido saiu de trás de um caminhão que estava estacionado perto de sua residência e deu voz de assalto.

O assaltante, conforme o boletim, deu voz de assalto, e fugiu com o veículo do morador da Vila Reis. A equipe da Polícia Militar (PM) tentou localizar o carro e o autor do roubo, mas até o momento nenhum dos dois foi encontrado.

