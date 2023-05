Banda Municipal faz homenagem às Mães em Apucarana

Da Redação

Homenagem foi realizada no Cine Teatro Fênix

Com um repertório diversificado e repleto de músicas que emocionaram o público, na noite de sábado (20), no Cine Teatro Fênix, em Apucarana, a Banda Municipal Maestro João Florindo fez uma apresentação especial em homenagem ao Dia das Mães, comemorado recentemente.

O “Especial Dia das Mães” foi organizado pela Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur). “Este evento é uma forma que encontramos de presentear não só as mães de Apucarana como toda nossa comunidade com belas músicas. É um concerto que vai ficar na memória de cada pessoa que esteve no Cine Teatro. Foi uma apresentação preparada, pelo Maestro Ricardo Podmowski, com muito amor, com muita dedicação e acima de tudo com muita emoção”, disse a secretária de Cultura, Maria Agar Vieira Borba Ferreira.

O prefeito Junior da Femac, acompanhado da sua esposa Carmen Izquierdo Martins, prestigiou o evento. “Foi uma noite maravilhosa. Estão todos de parabéns, tanto pela promoção do evento, como pelo concerto que pudemos assistir. Uma belíssima homenagem para as mães que merecem ser exaltadas todos os dias. Mães de fibra, guerreiras, batalhadoras e que nos motivam cada vez mais a continuarmos com ações como estas. A nossa Banda Municipal vem desenvolvendo, a cada dia, um excelente trabalho. São profissionais empenhados em oferecer sempre o melhor para a nossa cidade. Um trabalho, sob responsabilidade da Secretaria de Cultura, que vale a pena conhecer, prestigiar e divulgar”, afirmou o prefeito.

ORQUESTRA SINFÔNICA – O prefeito Junior da Femac e a Secretária de Cultura, Maria Agar lembraram ainda que em breve outras apresentações serão realizadas com a Orquestra Sinfônica, Coro Municipal de Apucarana e a Banda Municipal. “Nossa cidade vive um momento especial onde a Cultura está sendo muito valorizada. É gratificante apresentarmos o nosso trabalho aos apucaranenses e a todos que buscam por atividades culturais. Nossa meta é crescer e desenvolver cada vez mais essa área”, pontuou o prefeito.

A orquestra foi criada a partir da Escola Municipal de Música, mantida pela Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur). Já a formação da Orquestra e Coro Municipal é um dos primeiros frutos da Escola Municipal de Música, que reúne na maioria alunos na faixa etária de 10 a 15 anos, além de adultos e idosos.

