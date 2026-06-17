Banda Municipal abre o Festival de Inverno de Apucarana; veja programação

Com entrada franca, a Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva abre nesta quinta-feira (18), às 19h30, no Cine Teatro Fênix, a programação do 2º Festival de Inverno de Apucarana. Até o dia 1º de agosto, a cidade vai respirar cultura, educação, turismo, lazer e convivência comunitária com mais de 60 eventos distribuídos por diferentes regiões da cidade.

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Segundo destaca o prefeito Rodolfo Mota, paralelo às atrações do festival organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, neste ano somasse o cronograma das tradicionais festas juninas e julinas promovidas pelas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), através da Associações de Pais, Mestres e Funcionários (APMF’s), com apoio da Autarquia Municipal de Educação (AME). “A agenda de eventos começa nesta quinta-feira em grande estilo com a nossa banda municipal. Um patrimônio cultural de Apucarana, com mais de 70 anos de história, que acaba de receber novos equipamentos e instrumentos musicais, e seguimos até o início de agosto com atrações que vão movimentar não só a cena cultural, mas a economia da cidade”, comentou o prefeito.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco Almeida, o festival reúne música, teatro, dança, gastronomia, eventos ao ar livre e transmissão de jogos da Seleção Brasileira. “Vamos levar atrações para bairros, distritos e diferentes espaços da cidade. Teremos cinema itinerante em localidades como Vila Reis, Pirapó, Solo Sagrado e Jardim Diamantina, além de apresentações em universidades, parques e espaços públicos. O objetivo é garantir que a cultura chegue cada vez mais perto das pessoas”, frisa o secretário.

Além da Banda Municipal, entre os destaques do festival também estão o Arraiá Junino do Festival de Inverno, o Festival de Carros Antigos, o espetáculo de stand-up com Bruna Louise, único evento pago da programação, e o concerto de encerramento com a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL). A programação completa está disponível no site da prefeitura, no endereço www.apucarana.pr.gov.br ou no htps://www.instagram.com/secculturaeturismoapucarana.

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Programação do Festival de Inverno 2026

18 de junho (quinta-feira)

• Concerto da Banda Municipal

• Local: Cine Teatro Fênix

21 de junho (domingo)

• Apresentação de Balé da Escola de Artes

• Local: Cine Teatro Fênix

22 de junho (segunda-feira) – 20h

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• Concerto da Banda Municipal

• Local: Unespar

24, 25 e 26 de junho (quarta, quinta e sexta-feira)

• Arraiá Junino do Festival de Inverno

• Local: Espaço das Feiras

24 de junho (quarta-feira) – 19h

• Transmissão do jogo Brasil x Escócia

• Local: Espaço das Feiras

27 de junho (sábado) – 15h

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• Capivara Fest

• Local: Parque Jaboti

1º de julho (quarta-feira) – 19h30

• Concerto da Banda Municipal

• Local: UTFPR

8 de julho (quarta-feira)

• Cinema na Praça

• Local: Distrito de Pirapó

9 de julho (quinta-feira)

• Stand-up Comedy com Bruna Louise (evento pago)

• Local: Cine Teatro Fênix

12 de julho (domingo)

• Apresentação Teatro Infantil e Adulto da Escola Municipal de Artes

• Local: Cine Teatro Fênix

12 de julho (domingo)

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• Dia Mundial do Rock

• Local: Rua Gastronômica Osvaldo Cruz

15 de julho (quarta-feira)

• Cinema na Praça

• Local: Vila Reis

19 de julho (domingo) – 16h

• Transmissão da Final da Copa do Mundo

• Local: Espaço das Feiras

22 de julho (quarta-feira)

• Cinema na Praça

• Local: Jardim Diamantina

26 de julho (domingo)

• Festival de Carros Antigos

• Local: Lagoão

29 de julho (quarta-feira)

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• Cinema na Praça

• Local: Solo Sagrado

31 de julho (sexta-feira)

• Espetáculo “O Auto da Compadecida”

• Local: Cine Teatro Fênix

1º de agosto (sábado)

• Encerramento do Festival de Inverno

• Concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL)

• Local: Cine Teatro Fênix

Cronograma de Festas Juninas e Julinas da Rede Municipal de Ensino

20 de junho (sábado)



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• CMEI Geralda Siqueira Bormaita – 12h às 17h – CMEI

• CMEI Professora Tatiane Andréia Agrela Felippe Chinelli – 14h às 19h – CMEI

• EM José Brazil Camargo – 13h30 às 18h30 – Escola

• EM Augusto Weyand – 13h às 18h – Escola

• EM do Campo Professor Wilson de Azevedo – 15h às 19h – Escola

21 de junho (domingo)

• EM Dr. Osvaldo dos Santos Lima – 13h às 18h – Escola

• EM Professora Marta Pereira da Silva – 13h30 às 20h – Escola

• EM João Antonio Braga Côrtes – 14h às 20h – Escola

27 de junho (sábado)

• CMEI Professor João Baptista Mareze – 13h30 às 19h – CMEI

• CMEI Professora Maria Onide Ballan Sardinha – 13h30 às 18h – CMEI

• EM Professora Maria Madalena Côco – 14h às 22h – Escola

• CMEI Professor Onésimo de Oliveira Moraes – 14h às 19h – CMEI

• EM Professora Maria Tereza Gebrim Preto – 12h às 17h30 – Escola

28 de junho (domingo)

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• EM Presidente Médici – 14h às 19h – Água Azul

• EM Professor Durval Pinto – 11h às 18h – Escola

3 de julho (sexta-feira)

• EM Luiz Carlos Prestes – 19h às 22h – Escola

4 de julho (sábado)

• EM Dinarte Pereira de Araújo – 13h às 18h30 – Escola

• EM do Campo Padre Antonio Vieira – 14h às 20h – Escola

• EM Fernando José Acosta – 11h às 17h30 – Escola

• EM Humberto de Alencar Castelo Branco – 14h às 18h30 – AREPA

• EM José de Alencar – 14h às 20h – Escola

• EM Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira – 13h às 20h – Escola

• EM Karel Kober – 14h às 18h – Escola

• EM Professor Alcides Ramos – 11h às 18h – Escola

• EM Plácido de Castro – 14h às 20h – Escola

5 de julho (domingo)