Banda Municipal abre o Festival de Inverno de Apucarana; veja programação
Programação elaborada pela Secretaria de Cultura e Turismo reúne mais de 60 atrações culturais, gastronômicas e de lazer até o início de agosto
Com entrada franca, a Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva abre nesta quinta-feira (18), às 19h30, no Cine Teatro Fênix, a programação do 2º Festival de Inverno de Apucarana. Até o dia 1º de agosto, a cidade vai respirar cultura, educação, turismo, lazer e convivência comunitária com mais de 60 eventos distribuídos por diferentes regiões da cidade.
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Segundo destaca o prefeito Rodolfo Mota, paralelo às atrações do festival organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, neste ano somasse o cronograma das tradicionais festas juninas e julinas promovidas pelas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), através da Associações de Pais, Mestres e Funcionários (APMF’s), com apoio da Autarquia Municipal de Educação (AME). “A agenda de eventos começa nesta quinta-feira em grande estilo com a nossa banda municipal. Um patrimônio cultural de Apucarana, com mais de 70 anos de história, que acaba de receber novos equipamentos e instrumentos musicais, e seguimos até o início de agosto com atrações que vão movimentar não só a cena cultural, mas a economia da cidade”, comentou o prefeito.
O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco Almeida, o festival reúne música, teatro, dança, gastronomia, eventos ao ar livre e transmissão de jogos da Seleção Brasileira. “Vamos levar atrações para bairros, distritos e diferentes espaços da cidade. Teremos cinema itinerante em localidades como Vila Reis, Pirapó, Solo Sagrado e Jardim Diamantina, além de apresentações em universidades, parques e espaços públicos. O objetivo é garantir que a cultura chegue cada vez mais perto das pessoas”, frisa o secretário.
Além da Banda Municipal, entre os destaques do festival também estão o Arraiá Junino do Festival de Inverno, o Festival de Carros Antigos, o espetáculo de stand-up com Bruna Louise, único evento pago da programação, e o concerto de encerramento com a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL). A programação completa está disponível no site da prefeitura, no endereço www.apucarana.pr.gov.br ou no htps://www.instagram.com/secculturaeturismoapucarana.
Programação do Festival de Inverno 2026
18 de junho (quinta-feira)
- • Concerto da Banda Municipal
- • Local: Cine Teatro Fênix
21 de junho (domingo)
- • Apresentação de Balé da Escola de Artes
- • Local: Cine Teatro Fênix
22 de junho (segunda-feira) – 20h
- • Concerto da Banda Municipal
- • Local: Unespar
24, 25 e 26 de junho (quarta, quinta e sexta-feira)
- • Arraiá Junino do Festival de Inverno
- • Local: Espaço das Feiras
24 de junho (quarta-feira) – 19h
- • Transmissão do jogo Brasil x Escócia
- • Local: Espaço das Feiras
27 de junho (sábado) – 15h
- • Capivara Fest
- • Local: Parque Jaboti
- 1º de julho (quarta-feira) – 19h30
- • Concerto da Banda Municipal
- • Local: UTFPR
8 de julho (quarta-feira)
- • Cinema na Praça
- • Local: Distrito de Pirapó
- 9 de julho (quinta-feira)
- • Stand-up Comedy com Bruna Louise (evento pago)
- • Local: Cine Teatro Fênix
12 de julho (domingo)
- • Apresentação Teatro Infantil e Adulto da Escola Municipal de Artes
- • Local: Cine Teatro Fênix
12 de julho (domingo)
- • Dia Mundial do Rock
- • Local: Rua Gastronômica Osvaldo Cruz
- 15 de julho (quarta-feira)
- • Cinema na Praça
- • Local: Vila Reis
19 de julho (domingo) – 16h
- • Transmissão da Final da Copa do Mundo
- • Local: Espaço das Feiras
- 22 de julho (quarta-feira)
- • Cinema na Praça
- • Local: Jardim Diamantina
26 de julho (domingo)
- • Festival de Carros Antigos
- • Local: Lagoão
29 de julho (quarta-feira)
- • Cinema na Praça
- • Local: Solo Sagrado
31 de julho (sexta-feira)
- • Espetáculo “O Auto da Compadecida”
- • Local: Cine Teatro Fênix
1º de agosto (sábado)
- • Encerramento do Festival de Inverno
- • Concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL)
- • Local: Cine Teatro Fênix
Cronograma de Festas Juninas e Julinas da Rede Municipal de Ensino
20 de junho (sábado)
- • CMEI Geralda Siqueira Bormaita – 12h às 17h – CMEI
- • CMEI Professora Tatiane Andréia Agrela Felippe Chinelli – 14h às 19h – CMEI
- • EM José Brazil Camargo – 13h30 às 18h30 – Escola
- • EM Augusto Weyand – 13h às 18h – Escola
- • EM do Campo Professor Wilson de Azevedo – 15h às 19h – Escola
21 de junho (domingo)
- • EM Dr. Osvaldo dos Santos Lima – 13h às 18h – Escola
- • EM Professora Marta Pereira da Silva – 13h30 às 20h – Escola
- • EM João Antonio Braga Côrtes – 14h às 20h – Escola
27 de junho (sábado)
- • CMEI Professor João Baptista Mareze – 13h30 às 19h – CMEI
- • CMEI Professora Maria Onide Ballan Sardinha – 13h30 às 18h – CMEI
- • EM Professora Maria Madalena Côco – 14h às 22h – Escola
- • CMEI Professor Onésimo de Oliveira Moraes – 14h às 19h – CMEI
- • EM Professora Maria Tereza Gebrim Preto – 12h às 17h30 – Escola
28 de junho (domingo)
- • EM Presidente Médici – 14h às 19h – Água Azul
- • EM Professor Durval Pinto – 11h às 18h – Escola
- 3 de julho (sexta-feira)
- • EM Luiz Carlos Prestes – 19h às 22h – Escola
4 de julho (sábado)
- • EM Dinarte Pereira de Araújo – 13h às 18h30 – Escola
- • EM do Campo Padre Antonio Vieira – 14h às 20h – Escola
- • EM Fernando José Acosta – 11h às 17h30 – Escola
- • EM Humberto de Alencar Castelo Branco – 14h às 18h30 – AREPA
- • EM José de Alencar – 14h às 20h – Escola
- • EM Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira – 13h às 20h – Escola
- • EM Karel Kober – 14h às 18h – Escola
- • EM Professor Alcides Ramos – 11h às 18h – Escola
- • EM Plácido de Castro – 14h às 20h – Escola
5 de julho (domingo)
- •CMEI Maria dos Santos Gravena – 13h às 19h – CMEI
- • EM Albino Biacchi – 12h às 19h – Escola
- • EM Dr. Edson Giacomini – 13h às 19h – Escola
- • EM Professor Bento Fernandes Dias – 14h às 19h – Escola
- • EM Professora Marilda Duarte Noli – 14h às 16h – Escola
- • EM Vereador José Ramos de Oliveira – 12h às 20h – Escola
- • EM José de Alencar – 14h às 20h – Escola