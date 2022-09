Banda do 30º BIMec faz concerto da Independência neste domingo

Da Redação

No repertório estão músicas da MPB, hits internacionais, canções militares e temas comemorativos

Dentro da programação comemorativa da Semana da Pátria, a banda do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), de Apucarana, se apresenta neste domingo (4), às 20 horas, no Cine Teatro Fênix. A entrada é gratuita e os convites podem ser retirados uma hora antes do espetáculo.

No repertório estão músicas da MPB, hits internacionais, canções militares e temas comemorativos. “Convido a população para esse concerto. Será um grande espetáculo de celebração da Independência do Brasil”, destaca secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística, professora Maria Agar Borba Ferreira.

fonte: Prefeitura Apucarana

Exposição em Apucarana

O artista Rafael Ferreira Vieira, assina a partir do dia 12 de setembro, a exposição 'Indígenoma', no Sesc Apucarana, durante 41ª Semana Literária. Ele apresenta um ensaio fotográfico que retrata a busca do artista por suas raízes, por seu povo originário, pela história de sua árvore genealógica.

A partir das perguntas "O questionamento é: onde começa a história da minha família?" e "Quem são os meus ancestrais?" foi que Rafa na Raça, como também é conhecido, deu início a criação da exposição. A mostra segue até o dia 17 de setembro, das 8 às 21 horas.

