Banda de Música da Polícia Militar se apresenta em Apucarana

A apresentação acontece às 19h

A Casa da Cultura de Apucarana recebe neste domingo (23/10) o concerto da Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR). A apresentação acontece a partir das 19 horas, no palco do Cine Teatro Fênix, e faz parte das atividades em celebração ao 45º aniversário do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM), sediado em Apucarana.

Instituição de representação da corporação, subordinada à Ajudância Geral do Estado Maior da PMPR, a banda militar teve sua primeira apresentação pública em 7 de setembro de 1861, passando, a partir de então, a participar ativamente das solenidades militares. “Atualmente, está dentre as melhores do país, sendo requisitada para grandes eventos e seu retorno a Apucarana torna-se ainda mais especial pelo fato de marcar o aniversário do batalhão, que tem sua sede em Apucarana e há mais de quatro décadas presta relevantes serviços em toda sua área de abrangência”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

A secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), assinala que a banda militar é patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado do Paraná. “Conta com um vasto repertório, que vai das clássicas à atualidade, possuindo no seu corpo os mais variados talentos musicais, encantando com sua musicalidade e energia contagiantes”, assinala a secretária. A entrada para o concerto é um litro de leite. A reserva de assentos deve ser feita no 10º BPM pelo telefone 3427-9369.

Solenidade – Os 45 anos do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM) serão celebrados de forma solene na segunda-feira (24/10), às 9 horas, em evento na sede da corporação, que deve contar com a presença do Comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná, Coronel Cezar Kister, do comandante da unidade tenente-coronel Marcos José Facio, do prefeito de Apucarana, Júnior da Femac e outras autoridades da área de atuação do batalhão.

Histórico – Oriunda do 5º Batalhão de Polícia Militar de Londrina/PR, a unidade apucaranense assumiu a responsabilidade de policiamento ostensivo preventivo atuando em 17 municípios da região do Vale do Ivaí no dia 19 de abril de 1977, através do decreto Lei nº 3289, quando foi criado o 10º BPM, sendo inaugurado no dia 24 de outubro de 1977. Teve sua primeira sede na Rua Clevelândia e, no final do ano de 1982, foi transferido para atual sede na BR 369, Km 209, saída para Maringá. Cabe ao 10º Batalhão de Polícia Militar a promoção da segurança preventiva, ostensiva e repressiva.

