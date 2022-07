Banco de Leite faz campanha para arrecadação de leite materno

Da Redação

O Banco de Leite conta com o apoio do serviço “Bombeiro Amigo da Criança” e da Autarquia de Saúde de Apucarana

O Banco de Leite do Hospital da Providência e Materno Infantil de Apucarana precisa de doação de leite materno e convida as mamães que estão em período de amamentação para realizarem essa ação em benefício dos bebês internados na UTI Neonatal e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINco).

“Os bebês internados na UTI Neonatal e na Unidade de Cuidados Intermediários Convencional, juntamente com aqueles que já estão com as mamães nas enfermarias, mas ainda tem dificuldades para mamar, consomem por mês, cerca de 100 litros de leite materno. E, para suprirmos essa demanda, precisamos da ajuda das mamães que estão amamentando para doarem ao Banco de Leite Humano”, explica a enfermeira coordenadora do Banco de Leite, Julia Parra.

O Banco de Leite conta com o apoio do serviço “Bombeiro Amigo da Criança” e da Autarquia de Saúde de Apucarana que fazem a captação desse leite uma vez por semana nas casas das mães doadoras e trazem até o Banco de Leite. “Essas parcerias são de extrema importância e trazem esse rico alimento para que possamos pasteurizar para então ser entregue aos pequenos que estão internados”, explica Júlia.

A UTI Neonatal do Hospital da Providência Materno Infantil atende 17 municípios da 16ª Regional de Saúde. “A nossa UTI Neonatal é a única da região, então todos os bebês que precisam de tratamento intensivo vem ao nosso Hospital, assim, os municípios da nossa região disponibilizam ambulâncias que nos ajudam buscando leite de doadoras em todos os municípios que fazem parte da nossa regional para que possamos ajudar todos esses pequenos”, conta a enfermeira.

O Banco de Leite localiza-se no 1º andar do Hospital da Providência e atende de segunda a quinta-feira das 7h às 16h30 e na sexta-feira das 7h às 15h30.

“Contamos com você que amamenta seu filho, se você tem vontade de fazer o bem ao próximo, pode entrar em contato conosco pelo telefone 3420-1479 ou vir ao nosso Banco de Leite que será muito bem-vinda”, conclui.





