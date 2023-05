Banco de leite do Providência comemora Dia da Doação de Leite Materno

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Doadora de leite materno há um ano e cinco meses

Dia 19 de maio é o Dia Internacional da Doação de Leite Materno e para comemorar a data, o Banco de Leite do Hospital da Providência e Materno Infantil agradeceu e entregou lembrancinhas às mamães doadoras, reforçando a importância de todas que fornecem esse rico alimento aos bebês internados na UTI Neonatal.

continua após publicidade .

Doadora de leite materno há um ano e cinco meses, Nathalia Teixeira Espanhol conseguiu amamentar seu filho Gustavo, através da ajuda da equipe do Banco de Leite e se alegra ao ser doadora. “Sei da extrema importância do aleitamento materno e sou muito grata a Deus por essa dádiva que é ser mãe e poder com meu corpo nutrir meu filho e ajudar outros bebês que precisam”, afirma.

- LEIA MAIS: Banco de leite do Hospital da Providência precisa de doações

continua após publicidade .

“Somos imensamente gratos às mamães que doam leite materno, para que possamos alimentar os bebês internados na UTI Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários, o leite materno é o único alimento capaz de transferir imunidade e fortalecer o bebê, são gotinhas de amor que salvam vidas”, diz Julia Parra, enfermeira coordenadora do Banco de Leite Humano.

Para as mamães que estão amamentando os próprios filhos e quiserem se tornar doadoras podem ligar para a equipe do Banco de Leite pelo telefone 3420 1479.

fonte: Assessoria Banco de Leite do Hospital da Providência e Materno Infantil





Siga o TNOnline no Google News