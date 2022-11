Banco de Leite de Apucarana arrecada vidros com tampa de plástico

Da Redação

O Banco de Leite atende pacientes de 17 municípios e os bebês internados consomem cerca de 90 a 100 litros de leite

Os frascos são necessários para a coleta do leite materno na casa das doadoras, que são trazidos ao Banco de Leite semanalmente pelo Corpo de Bombeiros e pelos municípios da 16ª Regional de Saúde. “Estamos precisando de doações desse modelo de frasco, como aqueles de Nescafé, para garantirmos a qualidade do nosso leite coletado, pasteurizado e ofertado aos bebês internados nos leitos da UTI Neonatal, Unidade de Cuidados Intermediários Convencional e para os bebês internados em alojamento conjunto nas enfermarias, quando as mamães ainda não conseguiram amamentar”, explica a enfermeira coordenadora do Banco de Leite, Julia Parra.

O Banco de Leite Humano do Hospital da Providência atende pacientes de 17 municípios e os bebês internados consomem cerca de 90 a 100 litros de leite materno todos os meses. “Só o leite materno transmite anticorpos para ajudar a fortalecer o sistema imunológico. E, os bebês prematuros, por terem o estômago e intestino imaturos, precisam ser nutridos exclusivamente com o leite materno, que é um alimento natural e ajuda a evitar gastroenterites, alergias alimentares, entre outros”, explica a coordenadora do Banco de Leite, Julia Parra.

A doação de potes de vidro com tampa plástica pode ser realizada nas recepções do Hospital da Providência e no Hospital Materno Infantil.

Mais informações pelo telefone: (43) 3420-1479

