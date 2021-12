Da Redação

Banco de Leite arrecada vidros com tampa de plástico

O Hospital da Providência divulgou em nota nesta terça (21), que o Banco de Leite está arrecadando vidros com tampa de plástico, para o armazenamento correto das doações de leite materno no hospital.

Os frascos são necessários para a coleta do leite materno na casa das doadoras, que são trazidos ao Banco de Leite semanalmente pelo Corpo de Bombeiros e pelos municípios da 16º Regional de Saúde.

“Estamos precisando de doações desse modelo de frasco, como aqueles de Nescafé, para garantirmos a qualidade do nosso leite coletado, pasteurizado e ofertado aos bebês internados nos leitos da UTI Neonatal, Unidade de Cuidados Intermediários Convencional e para os bebês internados em alojamento conjunto nas enfermarias, quando as mamães ainda não conseguiram amamentar”, explica a enfermeira coordenadora do Banco de Leite, Julia Parra.

O Banco de Leite Humano do Hospital da Providência atende pacientes de 17 municípios e os bebês internados consomem cerca de 90 a 100 litros de leite materno todos os meses.

“Só o leite materno transmite anticorpos para ajudar a fortalecer o sistema imunológico. E, os bebês prematuros, por terem o estômago e intestino imaturos, precisam ser nutridos exclusivamente com o leite materno, que é um alimento natural e ajuda a evitar gastroenterites, alergias alimentares, entre outros”, explica Julia.

A doação de potes de vidro com tampa plástica pode ser realizada no Banco de Leite, localizado no 1º andar do Hospital da Providência, no Hospital Materno Infantil ou no Centro Infantil, na rua Miguel Simião, ao lado da Autarquia de Saúde.

Mais informações pelo telefone: (43) 3420-1479