Banca é arrombada e furtada no centro de Apucarana

Ninguém foi preso

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana que estava em patrulhamento pela região central da cidade, verificou que a porta de vidro da frente de uma banca que vende cartelas do “vale sorte”, havia sido forçada, saiu do trilho e foi invadida. A ocorrência foi registrada por volta das 23h deste sábado, 06.

Segundo o boletim de ocorrência, um ladrão entrou na banca e levou uma caixa plástica que estava em uma gaveta, com moedas.

A proprietária do estabelecimento foi avisada, e através do sistema de monitoramento por câmeras de segurança, foi possível identificar o ladrão. Segundo a polícia,após a análise das imagens, foi verificado que se trata de um homem, que nos últimos dias está cometendo o mesmo tipo de delito no anel central da cidade de Apucarana.

Ninguém foi preso.

