Baixo rendimento fora de casa derruba técnico do Apucarana Futsal

Márcio Rinaldo chegou a duas semifinais da Série Prata, mas não conseguiu o acesso

O Apucarana Futsal anunciou nesta quarta-feira (22) o desligamento do técnico Márcio Rinaldo, que estava no comando da equipe há duas temporadas. O baixo rendimento da equipe fora de casa pesou na demissão. O preparador físico Lucas Tipaum vai comandar a equipe interinamente no sábado (25) contra o Maringá/Seleto/AFMM, às 19h30, no Ginásio de Esportes Lagoão.



“O Apucarana Futsal comunica que o professor Márcio Rinaldo não é mais técnico do tricolor. Somos gratos ao professor pelos anos que ajudou o time apucaranense no Campeonato Paranaense da Série Prata. Desejamos todo sucesso no seu futuro”, informou a diretoria pelas redes sociais.

O presidente do clube, Danylo Acioli, afirma que está sondando três nomes para assumir o comando técnico do time, sendo um deles estrangeiro. Ele demonstra confiança em Lucas Tipaum para este sábado e não descarta efetivá-lo caso haja uma mudança grande na motivação e no desempenho dos atletas.

Acioli admite que a mudança de treinador ocorre por conta da insatisfação com o desempenho fora de casa. Nas três rodadas desta edição da Série Prata, a equipe perdeu as duas vezes que atuou longe dos seus domínios, em Medianeira e Santa Helena. A vitória ocorreu em casa diante da Apaf, de Paranaguá.

“Nos últimos 24 jogos fora de casa, ganhamos apenas três. Isso dá 12% de aproveitamento”, cita o presidente. Na temporada passada, o time venceu duas de 19 partidas como visitante. Além disso, ele afirma que pesou o fato do treinador morar em Campo Mourão, na região oeste do Paraná, e dividir o trabalho de técnico com outras atividades profissionais particulares. Márcio Rinaldo, segundo o dirigente, pegava a estrada para treinar o time três vezes por semana.

“Queremos um técnico que more em Apucarana e pense na equipe 24 horas por dia”, afirma. O presidente do clube observa ainda que a folha salarial da equipe apucaranense é a mais alta entre todas as agremiações da Série Prata e se equipara a alguns times da Série Ouro. “Nossa folha salarial está na faixa de R$ 50 mil”, diz.

O presidente assinala que a mudança ocorreu neste momento porque, após o duelo com o Maringá, a competição terá um intervalo de 15 dias. “Muita gente pode questionar o fato de substituir o treinador após a pré-temporada, mas analisamos a situação, as metas que foram estipuladas, e entendemos que o momento era ideal de fazer a substituição. Após o jogo com o Maringá, o novo treinador terá 15 dias para preparar a equipe”, afirma.

Procurado pelo TNOnline, Márcio Rinaldo agradeceu a oportunidade de trabalhar em Apucarana. “É uma cidade muito boa, onde fiz muitos amigos. Fica o sentimento de gratidão e também de um trabalho bem feito. Saio de cabeça erguida. Foram duas semifinais e não é fácil chegar em uma semifinal da Série Prata”, disse.

Ele lamentou o fato de não ter conseguido levar o time à Série Ouro. “Mas acredito que não era o tempo e tudo tem seu tempo certo para acontecer. Sou muito grato a todos que trabalharam comigo, todos os diretores das duas gestões e todos os atletas que passaram pelo Apucarana na minha época e também a comissão técnica. Tenho só gratidão. Desejo muito sucesso para o próximo treinador e para a equipe. Tenho certeza que Apucarana logo-logo estará na elite do futsal, porque merece, o município merece e o projeto merece”, afirma.

Por Fernando Klein

