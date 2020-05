Baixa vazão de represa chama a atenção de visitantes

Uma cena chamou a atenção nas redes sociais durante este final de semana em Apucarana: a baixa vazão da represa do Parque da Raposa.

Diversas pessoas que estiveram no local neste domingo (03), fizeram fotos e vídeos que registraram uma quantidade de água bem menor ao habitual, e postaram nas redes socais. Alguns atribuíam a situação à falta de chuvas dos últimos meses, já que diversos rios e represas do Paraná estão com níveis muito baixos, em todo o Estado.

Outros atribuíram a falta de água às obras de revitalização do Parque, que incluem a manutenção das escadarias que funcionavam como uma espécie de cachoeiras para os visitantes.

Em entrevista ao TNonline, o secretário municipal de Meio Ambiente de Apucarana Sergio Bobig explicou que a vazão está menor por causa da abertura de uma comporta de água da represa para que a manutenção e obras de revitalização da escadaria sejam realizadas. "A falta de chuvas também agrava a situação, mas o motivo principal dessa baixa é a comporta aberta. Assim que as obras forem realizadas, essa comporta será novamente fechada e a vazão voltará ao normal", garantiu o secretário.

De acordo com ele, por conta da pandemia, alguns trabalhos foram suspensos, não sendo possível saber ainda uma data para o fim das obras de recuperação no local.