Baixa procura pela vacina da gripe gera alerta na região

A baixa cobertura vacinal contra a Influenza na região da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana está preocupando autoridades ligadas a imunização. De acordo com dados da RS, desde o início da campanha, em 04 de abril, apenas 34,5% dos idosos acima de 60 anos foram imunizados e 55,9% dos trabalhadores da Saúde procuraram a vacina até o momento.

Em Apucarana, a cobertura da população apta a se vacinar está em 30,15% para os idosos e 24,51% para trabalhadores da Saúde. De acordo com o secretário municipal de Saúde de Apucarana Emídio Bachiega, a baixa procura por parte dos idosos em relação a vacina contra a Influenza, pode estar ligada a pandemia.

“Percebemos que eles estão mais focados no coronavírus, porque a nossa cobertura vacinal para a covid-19 está satisfatória. Muitos idosos se confundem e acreditam que por terem tomado 4 doses da vacina contra a covid, estariam imunizados contra a Influenza, o que não é verdade. A vacina contra a covid não protege contra a Influenza, por isso, esse público precisa se imunizar. Estamos preparando uma busca ativa na região do Jaboti e no Jardim Aclimação, onde temos um grande percentual de moradores idosos e intensificar a campanha para a vacinação”, disse o secretário.

Segundo Bachiega, durante este final de semana, a expectativa é vacinar pelo menos 6 mil pessoas, entre crianças, idosos e profissionais da Saúde. “Nossa meta geral é vacinar pelo menos 25 mil pessoas durante toda a campanha e esperamos imunizar 6 mil pessoas dos públicos alvos durante este sábado e domingo”, afirmou o secretário.

Para o chefe da 16ª Regional de Saúde de Apucarana Marcos Costa, é de extrema importância a vacinação contra a Influenza, principalmente com a chegada do inverno. “Realizamos uma reunião com os gestores da Saúde da região justamente para tratar sobre a questão destes vírus que estão circulando, a quantidade de internamentos por conta de doenças respiratórias, sobretudo de crianças, então é preciso se prevenir e tomar a vacina para se proteger, visto que, com a chegada do inverno, o problema pode se agravar”, disse.

Dia D

Apucarana vai realizar uma campanha de vacinação contra a gripe, neste final de semana, com horários especiais para a população. O "Dia D" acontecerá neste sábado (30), a partir das 8h30 até às 16h30, nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS's) que possuem sala de vacinação no município. No domingo (01), haverá uma grande campanha para a vacinação contra a gripe. Dessa forma, não haverá imunização contra a Covid-19.

Devem se vacinar idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e crianças de seis meses até 05 anos incompletos. O prefeito Junior da Femac fez um apelo aos pais para levarem seus filhos para vacinar. "É muito importante para crianças de seis meses até 5 anos de idade tomar essa vacina. Atenção pais, atenção mães, peço encarecidamente que nos ajude, leve seus filhos para vacinar. A vacina é esse escudo que vai nos ajudar a atravessar esse surto de virose que está em toda a região", disse o prefeito.