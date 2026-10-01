Bairros de Apucarana ficam sem água devido à queda de energia

Sistema de abastecimento do Parque da Raposa foi afetado após temporal

Vários bairros de Apucarana (PR) estão com o abastecimento de água afetado nesta quinta-feira (01) após a queda de energia elétrica provocada pelo temporal que atingiu o município durante a madrugada. Segundo a Sanepar, todas as unidades operacionais do sistema do Parque da Raposa, incluindo poços, elevatórias e reservatórios, estão sem energia.

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A falta de energia interrompe o funcionamento dos equipamentos responsáveis pela captação, bombeamento e distribuição de água. A Sanepar informou que aguarda o restabelecimento da energia elétrica para retomar o funcionamento das unidades. Situação semelhante já havia afetado a região após o temporal de 29 de agosto.

Bairros afetados

Entre as áreas abastecidas pelo sistema do Parque da Raposa estão:

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Parque da Raposa 1

Parque da Raposa 2

Parque da Raposa 3

Dom Romeu Albertti

Sanches dos Santos

Residencial Araucária

Jardim Itália

Núcleo Afonso Camargo

Residencial Uirapuru

Residencial Tami

Residencial Itália

Loteamento das Indústrias

Mega Park

Jardim Pinheiros

Jardim Cidade Alta

Jardim Planalto

Jardim Ponta Grossa

Jardim Alvorada

Jardim Vale Verde

Jardim Aeroporto

Vicente de Castro

Bom Retiro

Djalma Mendes

Três Reis

Monte Belo

Santiago

Sabiá

Sumatra

Colonial

Jacanã

Santos Dumont

Ouro Fino

Ao TNOnline, a Sanepar informou que, desde aproximadamente 5h25, foram registrados problemas de falta de energia em unidades localizadas nas ruas Rafael Sorpile, Antonio Bertasso e Yoshinori Fukushima. Os registros envolvem elevatórias e poços que ficaram sem funcionamento.

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A situação ocorre no mesmo dia em que mais de mil imóveis de Apucarana permanecem sem energia elétrica após os danos provocados pelo temporal. Na tarde desta quinta-feira, a Copel informou que 1.066 clientes ainda aguardavam o restabelecimento do serviço.

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A Sanepar orienta os moradores das regiões afetadas a economizarem água e priorizarem o consumo para alimentação e higiene, evitando desperdícios até que o sistema elétrico seja normalizado.

A companhia também mantém atendimento pelo telefone 0800 200 0115 e pelo aplicativo Minha Sanepar, onde os consumidores podem consultar informações sobre o abastecimento.