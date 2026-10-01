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ABASTECIMENTO INTERROMPIDO

Bairros de Apucarana ficam sem água devido à queda de energia

Sistema de abastecimento do Parque da Raposa foi afetado após temporal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bairros de Apucarana ficam sem água devido à queda de energia
Autor A falta de energia interrompe o funcionamento dos equipamentos responsáveis pela captação, bombeamento e distribuição de água - Foto: Pexels

Vários bairros de Apucarana (PR) estão com o abastecimento de água afetado nesta quinta-feira (01) após a queda de energia elétrica provocada pelo temporal que atingiu o município durante a madrugada. Segundo a Sanepar, todas as unidades operacionais do sistema do Parque da Raposa, incluindo poços, elevatórias e reservatórios, estão sem energia.

📰 LEIA MAIS: Mais de mil imóveis seguem sem energia após chuva na madrugada desta quinta (01)

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A falta de energia interrompe o funcionamento dos equipamentos responsáveis pela captação, bombeamento e distribuição de água. A Sanepar informou que aguarda o restabelecimento da energia elétrica para retomar o funcionamento das unidades. Situação semelhante já havia afetado a região após o temporal de 29 de agosto.

Bairros afetados

Entre as áreas abastecidas pelo sistema do Parque da Raposa estão:

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  • Parque da Raposa 1
  • Parque da Raposa 2
  • Parque da Raposa 3
  • Dom Romeu Albertti
  • Sanches dos Santos
  • Residencial Araucária
  • Jardim Itália
  • Núcleo Afonso Camargo
  • Residencial Uirapuru
  • Residencial Tami
  • Residencial Itália
  • Loteamento das Indústrias
  • Mega Park
  • Jardim Pinheiros
  • Jardim Cidade Alta
  • Jardim Planalto
  • Jardim Ponta Grossa
  • Jardim Alvorada
  • Jardim Vale Verde
  • Jardim Aeroporto
  • Vicente de Castro
  • Bom Retiro
  • Djalma Mendes
  • Três Reis
  • Monte Belo
  • Santiago
  • Sabiá
  • Sumatra
  • Colonial
  • Jacanã
  • Santos Dumont
  • Ouro Fino

Ao TNOnline, a Sanepar informou que, desde aproximadamente 5h25, foram registrados problemas de falta de energia em unidades localizadas nas ruas Rafael Sorpile, Antonio Bertasso e Yoshinori Fukushima. Os registros envolvem elevatórias e poços que ficaram sem funcionamento.

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A situação ocorre no mesmo dia em que mais de mil imóveis de Apucarana permanecem sem energia elétrica após os danos provocados pelo temporal. Na tarde desta quinta-feira, a Copel informou que 1.066 clientes ainda aguardavam o restabelecimento do serviço.

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A Sanepar orienta os moradores das regiões afetadas a economizarem água e priorizarem o consumo para alimentação e higiene, evitando desperdícios até que o sistema elétrico seja normalizado.

A companhia também mantém atendimento pelo telefone 0800 200 0115 e pelo aplicativo Minha Sanepar, onde os consumidores podem consultar informações sobre o abastecimento.

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