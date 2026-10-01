Bairros de Apucarana ficam sem água devido à queda de energia
Sistema de abastecimento do Parque da Raposa foi afetado após temporal
Vários bairros de Apucarana (PR) estão com o abastecimento de água afetado nesta quinta-feira (01) após a queda de energia elétrica provocada pelo temporal que atingiu o município durante a madrugada. Segundo a Sanepar, todas as unidades operacionais do sistema do Parque da Raposa, incluindo poços, elevatórias e reservatórios, estão sem energia.
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A falta de energia interrompe o funcionamento dos equipamentos responsáveis pela captação, bombeamento e distribuição de água. A Sanepar informou que aguarda o restabelecimento da energia elétrica para retomar o funcionamento das unidades. Situação semelhante já havia afetado a região após o temporal de 29 de agosto.
Bairros afetados
Entre as áreas abastecidas pelo sistema do Parque da Raposa estão:
- Parque da Raposa 1
- Parque da Raposa 2
- Parque da Raposa 3
- Dom Romeu Albertti
- Sanches dos Santos
- Residencial Araucária
- Jardim Itália
- Núcleo Afonso Camargo
- Residencial Uirapuru
- Residencial Tami
- Residencial Itália
- Loteamento das Indústrias
- Mega Park
- Jardim Pinheiros
- Jardim Cidade Alta
- Jardim Planalto
- Jardim Ponta Grossa
- Jardim Alvorada
- Jardim Vale Verde
- Jardim Aeroporto
- Vicente de Castro
- Bom Retiro
- Djalma Mendes
- Três Reis
- Monte Belo
- Santiago
- Sabiá
- Sumatra
- Colonial
- Jacanã
- Santos Dumont
- Ouro Fino
Ao TNOnline, a Sanepar informou que, desde aproximadamente 5h25, foram registrados problemas de falta de energia em unidades localizadas nas ruas Rafael Sorpile, Antonio Bertasso e Yoshinori Fukushima. Os registros envolvem elevatórias e poços que ficaram sem funcionamento.
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A situação ocorre no mesmo dia em que mais de mil imóveis de Apucarana permanecem sem energia elétrica após os danos provocados pelo temporal. Na tarde desta quinta-feira, a Copel informou que 1.066 clientes ainda aguardavam o restabelecimento do serviço.
A Sanepar orienta os moradores das regiões afetadas a economizarem água e priorizarem o consumo para alimentação e higiene, evitando desperdícios até que o sistema elétrico seja normalizado.
A companhia também mantém atendimento pelo telefone 0800 200 0115 e pelo aplicativo Minha Sanepar, onde os consumidores podem consultar informações sobre o abastecimento.